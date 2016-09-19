​ إصابة نائب برلماني وصحفي في حادث انقلاب بطريق الفرافرة بـ «الوادى الجديد»‎

​أصيب منذ قليل، النائب البرلماني تامر عبد القادر، نائب مجلس الشعب عن دائرة مركز الداخلة بالوادي الجديد، وصحفي آخر في حادث انقلاب سيارة بطريق الداخلة الفرافرة.

تلقي اللواء عصام بدير، مدير أمن المحافظة، إخطارًا يفيد بإصابة شخصين في حادث مروري بطريق الداخلة، الفرافرة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من منطقة أبو منقار بطريق الداخلة، أسفر عن إصابة النائب البرلماني تامر عبد القادر، والصحفي “حسن سعد حسن يماني” 37 سنة، وتم نقلهم إلي مستشفي الداخلة المركزي لتلقي العلاج.

جاري تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.