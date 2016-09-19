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مدير وكالة الطاقة الذرية يطالب سوريا بالتعاون في “قضية نووي دير الزور”

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مدير وكالة الطاقة الذرية يطالب سوريا بالتعاون في “قضية نووي دير الزور” مدير وكالة الطاقة الذرية يطالب سوريا بالتعاون في “قضية نووي دير الزور”

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو

طالب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الإثنين، السورية بالتعاون مع منظمته في قضية موقع دير الزور الذي جرى تدميره في عام 2007 ويشتبه في أنه كان مفاعلا نوويا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن أمانو قوله إن “المبنى المدمر بالقرب من دير الزور كان على الأغلب حسب تقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفاعلا نوويا، وكان على سوريا أن تبلغ الوكالة بوجوده وفقا لاتفاقيات حول الضمانات”.

وأضاف: “حتى الآن، لم تتمكن الوكالة من تقدير طابع ثلاثة مواقع أخرى ووضعها الاستثماري، وأنا أواصل دعوة سوريا للتعاون بشكل كامل مع وكالتنا في المواضيع المعلقة الخاصة بدير الزور والأماكن الأخرى”.

ونفى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في وقت سابق المزاعم القائلة إن المبنى الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقرب من دير الزور في عام 2007 كان مفاعلا لم تصرح به السلطات السورية، مشددا على أنه لم تقدم أي دلائل على أن المبنى كان مفاعلا نوويا.

أ ش أ

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