أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سباليتي ' محبطا ' : شيئان يجب على صلاح تحسينهما

Google+ Print
سباليتي ' محبطا ' : شيئان يجب على صلاح تحسينهما سباليتي ' محبطا ' : شيئان يجب على صلاح تحسينهما

تحدث لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما الإيطالي عن الجناح المصري محمد صلاح كذلك إيدن دجيكو مهاجم الفريق وذلك عقب الخسارة أمام فيورنتينا.

روما خسر أمام فيورنتينا بهدف مقابل لاشيء في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وشارك صلاح لمدة 67 دقيقة في المباراة قبل أن يخرج وسط صافرات استهجان من فريقه القديم فيورنتينا. (شاهد ملخص ما قدمه صلاح)

ووصفت سكاي سبورتس الإيطالية وكذلك شبكة ESPN، سباليتي بـ"المحبط" أثناء حديثه عن صلاح ودجيكو عقب المباراة.

وقال مدرب روما: "ليس علينا التحسن في كثير من الجوانب، فقط أمور خاصة بالهجوم".

وأوضح في تصريحات نقلتها سكاي سبورتس "لاعب مثل صلاح عليه أن يمر عدة مرات من مدافع الخصم بشكل صحيح في لقطة واحد ضد واحد".

وواصل "وكذلك عندما تتاح لصلاح الفرص أحيانا داخل منطقة الجزاء عليه أن يسجل".

وتطرق سباليتي للحديث عن دجيكو قائلا: "ينقصنا القليل من الشراسة الهجومية في بعض الأحيان، يجب أن يكون قويا وغاضبا في حالات معينة وقتها سوف يسجل العديد من الأهداف".

وأتم "علينا تقديم ما هو أفضل".

ويستعد روما لمواجهة كروتوني في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل