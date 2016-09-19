سباليتي ' محبطا ' : شيئان يجب على صلاح تحسينهما

تحدث لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما الإيطالي عن الجناح المصري محمد صلاح كذلك إيدن دجيكو مهاجم الفريق وذلك عقب الخسارة أمام فيورنتينا.

روما خسر أمام فيورنتينا بهدف مقابل لاشيء في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وشارك صلاح لمدة 67 دقيقة في المباراة قبل أن يخرج وسط صافرات استهجان من فريقه القديم فيورنتينا. (شاهد ملخص ما قدمه صلاح)

ووصفت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية وكذلك شبكة ESPN، سباليتي بـ"المحبط" أثناء حديثه عن صلاح ودجيكو عقب المباراة.

وقال مدرب روما: "ليس علينا التحسن في كثير من الجوانب، فقط أمور خاصة بالهجوم".

وأوضح في تصريحات نقلتها سكاي سبورتس "لاعب مثل صلاح عليه أن يمر عدة مرات من مدافع الخصم بشكل صحيح في لقطة واحد ضد واحد".

وواصل "وكذلك عندما تتاح لصلاح الفرص أحيانا داخل منطقة الجزاء عليه أن يسجل".

وتطرق سباليتي للحديث عن دجيكو قائلا: "ينقصنا القليل من الشراسة الهجومية في بعض الأحيان، يجب أن يكون قويا وغاضبا في حالات معينة وقتها سوف يسجل العديد من الأهداف".

وأتم "علينا تقديم ما هو أفضل".

ويستعد روما لمواجهة كروتوني في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة.