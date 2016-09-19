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مهرجان «Emmy» يمنح المصرى «رامى مالك» جائزة أفضل ممثل عن دور «robot»

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مهرجان «Emmy» يمنح المصرى «رامى مالك» جائزة أفضل ممثل عن دور «robot» مهرجان «Emmy» يمنح المصرى «رامى مالك» جائزة أفضل ممثل عن دور «robot»

رامى مالك أرشيفية

منح مهرجان ” Emmy” في دورته الـ٦٨ جائزة أفضل ممثل للفنان الأمريكي المصري الأصل رامي مالك، وذلك عن دوره في مسلسل ” robot” الذي قدم من خلاله شخصية مبرمج انطوائي يخترق الحسابات الشخصية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الابتزاز.

وقال «مالك»، أثناء تقلده للجائزه على المسرح: لي الشرف أنني حصلت على تلك الجائزة العالمية المهمة والفضل في ذلك يعود إلى طاقم العمل ودوري في المسلسل نقطة تحول كبيرة في مشواري.

ويعد حفل توزيع جوائز إيمي من أهم الأحداث الفنية في العالم، وأقيم الحفل على مسرح مايكروسوفت بلوس انجلوس وقدمه الإعلامي جيمي كيميل.

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