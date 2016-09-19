بريطانيا تعترف بمشاركتها في الضربة الجوية في سوريا

علق مراسل قناة “الغد” الإخبارية في بريطانيا، عمر شاكر، على مشاركة لندن في الضربة الجوية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 60 جنديًا، قائلاً: “بيان وزارة الدفاع البريطانية يؤكد مشاركة المملكة في الضربة الجوية التي استهدفت وحدات الجيش السوري، كما ادعت روسيا”.

وقال شاكر خلال لقائه مع الإعلامي محمد شمس الدين، إن أبرز ما جاء في بيان وزارة الدفاع البريطانية اليوم، أن لندن ستتعاون مع التحقيق الذي يتم إجراؤه من جانب التحالف الدولي ضد الإرهاب في سورية، الذي يضم 67 دولة.

وأضاف شاكر، أن من ضمن ما جاء في بيان وزارة الدفاع، تأكيد المملكة على أنها لا تستهدف الجيش السوري بشكل متعمد، موضحًا أن الجميع في بريطانيا ينتظر بيانًا آخر بشأن نتائج التحقيق التي ستقوم بها وزارة الدفاع البريطانية، وستكون بـ معزل عن التحقيق الذي يُجريه التحالف الدولي.