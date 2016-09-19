البنيان المرصوص: نحاصر «داعش» فى منطقة لا تتعدى كيلو مترًا

ذكر الناطق الرسمى باسم عملية “البنيان المرصوص”، محمد الغصرى، أن القوات الليبية تواصل نجاحها، اليوم، فى مدينة سرت، وتتجه نحو منطقة الجيزة البحرية للقضاء على فلول العناصر الإرهابية هناك، ومن ثم تتحرك القوات نحو اتجاه حى 600 لمواصلة عملية تحرير المدن الليبية من التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وقال الغصرى، إن “ساعة الصفر قد اقتربت وذلك بعد تقدم القوات البرية وهزيمة “داعش” وحصر المتبقي منهم في منطقة صغيرة جدًا لا تتعدي كيلو مترا واحد، ولا يمكن أن نحدد وقت معين لإعلان التحرير، وذلك لأننا اتفقنا على ألا نعلن التحرير حتى لو انتهت جميع المعارك والقضاء على كل العناصر الإرهابية، وذلك حتى ننتهي من تطهير جميع أحياء المدينة إذ عانينا كثيرًا بسبب زرع الألغام والسيارات المفخخة”، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأضاف، أن “عناصر التنظيم الإرهابي تقوم بزرع الكثير من الألغام ووضع السيارات المفخخة التي تشكل خطرًا حقيقيًا على المدنيين، في الوقت الذي تحاول قواتنا البحث عن المفخخات وإبطال مفعولها على الرغم من قلة الإمكانيات اللازمة”.

وأكد الغصري، أيضًا أن، “القوات البرية استطاعت التقدم في سرت وهزيمة “داعش” بغطاء جوي أمريكي فقط، مؤكدًا أن كل القوات البرية هي ليبية مئة بالمئة وأن المساعدات الخارجية تمثلت في الغطاء الجي والدعم اللوجيستي فقط”، مشددًا على أن قوات البنيان قد تواصل تقدمها شرقًا أو جنوبًا فقط في إطار مطاردة عناصر التنظيم الفارين من سرت.

ويقوم سلاح الجو الأمريكي بتقديم إسناد جوي واستخباراتي لمقاتلي حكومة الوفاق في معركة تحرير سرت. وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إن بلاده “ستواصل دعم حكومة الوفاق في معركة استعادة سرت، والقوات الحكومية باتت قريبة من طرد تنظيم “داعش” من المدينة”.