«الشاب خالد» يتعاون مع «يعقوب المهنا» فى عمل غنائي عالمي

يعود المطرب الجزائرى الشاب خالد، ‘لى عالم الغناء من خلال عمل جديد يعد مفاجأة كبيرة، والتى يتعاون فيها المطرب الجزائرى مع المخرج الكويتى يعقوب مهنا، وذلك من خلال فيديوا كليب جديد والأغنية الجديدة العالمية التى تحمل تعاون وألحان الموسيقار السعودي “طلال”، مستخدمًا أهم وأحدث التقنيات التصويرية العالمية، متعاونًا مع فريق عمل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى فريق من تركيا، التي تمت بها عملية التصوير في عدد من مواقع الخارجية والداخلية، وعلى مدى عدة أيام.

وأبدى «المهنا» سعادته بطريقة العمل المحترفة التي نفذ بها “الكليب” الذي سيرى النور قريبًا خلال منتصف الشهر المقبل أكتوبر، وبالتعاون الكبير والهام مع الشاب خالد، باذلًا به مجهودًا كبيرًا في تصويره وتنفيذه، إضافة إلى عملية التحضير لتنفيذ المشاهد الجريئة والخطرة في نفس الوقت، والتي تشكل مفاجآت متعددة ستخرج أمام الجمهور بشكل يُظهر إختلافًا واضحًا، خاصة وأنها تحمل الأسلوب العالمي في الصوت والصورة.

وأوضح يعقوب المهنا تعاون الشاب خالد في عملية تنفيذ سيناريو الكليب، وإتقانه للمشاهد التي قدمها باحترافية واضحة سيلاحظها المشاهد، وتدور أحداث الكليب حول جماعة إرهابية تطارد الشاب خالد، وذلك ضمن أجواء الفن والجمال والمشاهد الباهرة، التي ستكون تحديًا مختلفًا للمخرج الكويتي الذي إعتذر عن تصوير مجموعة من الأعمال من أجل هذا العمل الجديد، بشكل خاص، وعلى مستوى الأغنيات المصورة بشكل عام.