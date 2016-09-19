ضبط أسطوانات غاز ناقصة الوزن خلال حملة رقابية بالبحيرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة بالتعاون مع مباحث التموين والإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، من ضبط كميات من أسطوانات الغاز التجارية ناقصة الوزن بمصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار التابع لمشروعات محافظة البحيرة.

وتم ضبط الأسطوانات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 25938 جنح مركز كفر الدوار وجارى العرض على النيابة العامة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة بإشراف اللواء أشرف يوسف حملة تفتيشية مفاجئة على مصانع تعبئة الغاز بالمحافظة للوقوف على جاهزية تلك المصانع لتلبية احتياجات المواطنين ومدى التزامها بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

وتفقد فريقا من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة ضم العقيد وليد إدريس والمقدم محمد قديحة والرائد أسامة كمال والرائد ضياء فهمى وكيل مباحث التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى رئيس الرقابة التجارية بمديرية التموين والنقباء حامد متولى واحمد نعيم من ادارة الحماية المدنية مصنعى تعبئة الغاز بمركزى كفر الدوار وحوش عيسى.

وشملت اعمال الحملة التفتيش مراجعة حصص المصنعين من اسطوانات البوتاجاز والتعرف على مراحل الانتاج ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية .