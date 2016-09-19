أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط أسطوانات غاز ناقصة الوزن خلال حملة رقابية بالبحيرة

Google+ Print
ضبط أسطوانات غاز ناقصة الوزن خلال حملة رقابية بالبحيرة ضبط أسطوانات غاز ناقصة الوزن خلال حملة رقابية بالبحيرة

>البحيرة - ناصر جودة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة بالتعاون مع مباحث والإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، من ضبط كميات من أسطوانات الغاز التجارية ناقصة الوزن بمصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار التابع لمشروعات محافظة البحيرة.

وتم ضبط الأسطوانات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 25938 جنح مركز كفر الدوار وجارى العرض على النيابة العامة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة بإشراف اللواء أشرف يوسف حملة تفتيشية مفاجئة على مصانع تعبئة الغاز بالمحافظة للوقوف على جاهزية تلك المصانع لتلبية احتياجات المواطنين ومدى التزامها بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

وتفقد فريقا من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة ضم العقيد وليد إدريس والمقدم محمد قديحة والرائد أسامة كمال والرائد ضياء فهمى وكيل مباحث التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى رئيس الرقابة التجارية بمديرية التموين والنقباء حامد متولى واحمد نعيم من ادارة الحماية المدنية مصنعى تعبئة الغاز بمركزى كفر الدوار وحوش عيسى.

وشملت اعمال الحملة التفتيش مراجعة حصص المصنعين من اسطوانات البوتاجاز والتعرف على مراحل الانتاج ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها