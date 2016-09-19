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الصيادون ينهون اعتصامهم بميناء الأتكة بالسويس بعد حصولهم على تصاريح الصيد

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الصيادون ينهون اعتصامهم بميناء الأتكة بالسويس بعد حصولهم على تصاريح الصيد الصيادون ينهون اعتصامهم بميناء الأتكة بالسويس بعد حصولهم على تصاريح الصيد

>السويس- سيد نون

أنهى مئات الصيادين بالسويس، اعتصامهم بميناء الأتكة للصيد، بعد موافقة التفتيش البحرى على إصدار تصاريح الصيد بخليج السويس لمراكب الصيد.

وقام الصيادون بالتوافد على مكاتب التفتيش البحرى بالسويس، للحصول على تصاريح الصيد، من أجل الاستعداد للصيد بالخليج.

وأكد بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أن إدارة التفتيش البحرى تلقت موافقة وزير النقل رسميا، على تأجيل إلزام الصيادين بوجود رفاصات النجاة بعائمات الصيد.

وأشار أبو الحسن، إلى أنه يتم حاليا إصدار التصاريح بشكل رسمى للصيادين، وأن الأزمة حاليا أنتهت، وسينطلق الصيادون مع بدء موسم الصيد غدا الثلاثاء للصيد.


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