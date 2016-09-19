أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طوارئ بتعليم الغربية استعدادا للعام الدراسي الجديد

Google+ Print
طوارئ بتعليم الغربية استعدادا للعام الدراسي الجديد طوارئ بتعليم الغربية استعدادا للعام الدراسي الجديد

رفعت مديرية التربية والتعليم بالغربية حالة الطوارئ، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2016 / 2017، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير والتجميل علي كافة المستويات.

وقالت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية انه تم تكثيف الاستعدادات من قبل المديرية من اجل العام الدراسي الجديد حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة في جميع مدارس محافظة الغربية .

وأضافت وكيل الوزارة في تصريحات لها اليوم أن هناك 32 مدرسة جديدة ، تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد، تم إنشاؤها منها 23 مدرسة في التيرم الأول و9 مدارس في التيرم الثاني، كما تم عمل صيانة شاملة في 82 مدرسة بالمحافظة .

وأشارت انه تم الانتهاء من توزيع جميع المدرسين علي المدارس ، وتوفير كتب الوزارة  في كل المدارس حيث ستتوفر جميع الكتب الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونوهت أن المديرية تعمل في إطار خطة وزارة التربية والتعليم من اجل القضاء علي الكثافات العالية في الطلاب في الفصول من خلال إنشاء عدد كبير من المدارس في مختلف قري ومدن ومراكز المحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365