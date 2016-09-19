طوارئ بتعليم الغربية استعدادا للعام الدراسي الجديد

رفعت مديرية التربية والتعليم بالغربية حالة الطوارئ، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2016 / 2017، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير والتجميل علي كافة المستويات.

وقالت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية انه تم تكثيف الاستعدادات من قبل المديرية من اجل العام الدراسي الجديد حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة في جميع مدارس محافظة الغربية .

وأضافت وكيل الوزارة في تصريحات لها اليوم أن هناك 32 مدرسة جديدة ، تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد، تم إنشاؤها منها 23 مدرسة في التيرم الأول و9 مدارس في التيرم الثاني، كما تم عمل صيانة شاملة في 82 مدرسة بالمحافظة .

وأشارت انه تم الانتهاء من توزيع جميع المدرسين علي المدارس ، وتوفير كتب الوزارة في كل المدارس حيث ستتوفر جميع الكتب الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونوهت أن المديرية تعمل في إطار خطة وزارة التربية والتعليم من اجل القضاء علي الكثافات العالية في الطلاب في الفصول من خلال إنشاء عدد كبير من المدارس في مختلف قري ومدن ومراكز المحافظة .