اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتطرق لرفض فكرة الاستبدال في يناير

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عدم التطرق خلال اجتماع الاتحاد للحديث عن رفض فكرة الاستبدال في يناير.

الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الكرة عُقد يوم الاثنين برئاسة هاني أبو ريدة. وانتهى بإعلان 9 قرارات جديدة. (طالع التفاصيل)

فهل تطرق اتحاد الكرة للحديث عن تغيير نظام الدوري وبالتحديد فكرة الاستبدال في قوائم الأندية في يناير؟ يُجيب عبد الغني قائلا: "لا. لم نتطرق للحديث عن فكرة الاستبدال في يناير".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نتحدث عن الأمر سواء بالرفض أو بالقبول. لم نتطرق نهائيا للحديث عن ذلك".

وواصل "قررنا إلغاء لجنة شؤون اللاعبين واستحداث لجنة فض المنازعات بتواجد القضاة لحل الأزمات".