3 اتجاهات منعشة من أسبوع نيويورك للموضة



بعد انتهاء أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2017، الذي شاهدنا فيه أجمل التصاميم من أشهر الماركات العالمية، نعود الآن لنلقي نظرة عامة على ما تكرر خلال هذا الأسبوع من اتجاهاتٍ للصيف المقبل.

الفتحات

عادت الفتحات الأنثوية لتسيطر على تصاميم الصيف المقبل، وتضفي عليها سحراً وأنوثة، فظهرت بأسلوب عصري جميل في عرض "برونزا سكولز"، كما شاهدناها كذلك في فساتين السهرات خلال عرض "كارولينا هيريرا".

القمصان الحديثة

لم تعد القمصان القطنية قطعاً كلاسيكية بعد الآن، حيث ظهرت في بعض العروض بتصاميم جديدة وقصَّات غير معتادة، فشاهدناها في عرض المصمم "ألكسندر وانغ Alexander Wang" بتصاميم واسعة ومريحة، كما ظهرت في عرض "مونسي Monse" بشكل عصري وأنيق.

الأصفر وألوان النيون

حضرت هذه الألوان بشكل بارز في العروض الصيفية، فأضفت لمسة انتعاش وحيوية على تصاميم "جايسون"، وJason Wu""، وزيَّنت أجمل الإطلالات للصيف المقبل من "تيبي Tibi"، بالإضافة إلى المجموعة الشتوية الأنيقة من "ثاكون ."Thakoon

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل التصاميم من عروض ربيع وصيف 2017، فشاهديها وشاركينا برأيك.