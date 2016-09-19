شاهدي ما فاتك من حفل توزيع جوائز EMMYs 2016

انتهى قبل ساعات قليلة حفل توزيع جوائز EMMYs 2016 وسط حضور مبهر من نجمات التلفاز المتألقات بأجمل إطلالاتهن على السجادة الحمراء، فتابعي القراءة حتى لا تفوِّتي ما شهده الحفل.

شاهدنا بعض الإطلالات البراقة خلال هذا الحفل، حيث حضرت الممثلة كلير دينس Claire Danes بفستان ذهبي برَّاق، بينما شاهدنا سارة بولسون Sarah Paulson بفستان أخضر في غاية الفخامة والجمال من برادا Prada، ولكن إيميليا كلارك Emilia Clarke فازت بأجمل إطلالة براقة ساحرة من فرساتشي Versace إذ نجحت في تنسيقها ببساطة ونعومة لتكتمل أناقتها.

كما حضرت الألوان الصيفية المنعشة على السجادة الحمراء، فشاهدنا الممثلة الهندية المتألقة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بفستان أحمر رائع من تصميم جايسون وو Jaison Wu، بينما تألقت ماندي مور Mandy Moore بفستان أصفر بطبقات ناعمة.

وتنوعت إطلالات النجمات في هذا الحفل فاعتمدت بعضهن تنسيقات كلاسيكية باللون الأسود كما فعلت توري كيلي Tori Kelly، وصوفي تيرنير Sophie Turner التي بدت متألقة بتصميم فالنتينو Valentino، بينما تعمَّدت بعض النجمات أن يخرجن عن المعتاد، فاخترن إطلالات عصرية جميلة كانت أبرزها إطلالة سارة هايلاند Sarah Hyland التي ارتدت بنطلوناً على السجادة الحمراء.

وظهرت بصمة المصممين العرب على أجمل الإطلالات في حفل EMMYs 2016 الليلة الماضية، فقد أطلت جوليانا رانسيك Giuliana Rancic بفستان أنيق من جورج شقرا، بينما خطفت كريستين بيل Kristen Bell الأضواء بفستان ساحر يحمل بصمة المصمم اللبناني زهير مراد.

شاهدي ما فاتك من إطلالات السجادة الحمراء لحفل EMMYs وشاركينا برأيك.