«مزيكا» تطرح ألبوم جديد لـ «إيساف» بعنوان «الحقيقة»

تطرح شركة “مزيكا”، اليوم الإثنين، الألبوم الغنائي الجديد للمطرب إيساف، والذي يحمل عنوان “الحقيقة”، و قد استغرق إيساف فترة كبيرة فى اختيار الكلمات والألحان والتوزيع التى بلغت عامين، وحرص خلال هذه الفترة على تقديم أغانى جديدة ونجاح جديد يضاف إلى رصيده، كما حرص أيضًا على تقديم أغانى تتماشى مع التطور الموسيقى الذى يوجد على الساحة الغنائية الأن والتى يواكب بها العصر.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، هي “جامد بس”، كلمات هانى صارو وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام، و”ماتصبح ياللى مصبح”، كلمات هانى صارو وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و”مالنا”، كلمات محمد البوغة وألحان محمد خلف وتوزيع أحمد عبد السلام، و”الحقيقة”، كلمات أحمد المالكى وألحان محمد الوزيرى وتوزيع أحمد عبد السلام، و”ياريتها سهلة”، كلمات أحمد على موسى وألحان مدين توزيع عمرو عبد الفتاح، و”بايعني”، كلمات هانى صارو وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.

كما يضم أغاني “ناسي نفسي”، كلمات إسلام القبارى وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام، و”حب جديد”، كلمات هانى صارو وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.

وأيضًاعند فيكى.. كلمات طارق فيصل وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد عبد السلام، و”منك لله”، كلمات هانى صارو وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.