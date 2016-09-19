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مران الأهلي - تألق كبير و ' هاتريك ' لميدو جابر.. ومشاركة حجازي

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مران الأهلي - تألق كبير و ' هاتريك ' لميدو جابر.. ومشاركة حجازي مران الأهلي - تألق كبير و ' هاتريك ' لميدو جابر.. ومشاركة حجازي

تألق ميدو جابر الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

الأهلي بدأ مشواره في الدوري بتحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء. لقاء شهد استبعاد ميدو جابر من قائمة الأهلي.

وشهد مران الأهلي يوم الاثنين تألق ميدو جابر بشكل كبير ونجح في تسجيل ثلاثية "هاتريك".

وشارك أحمد حجازي في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من الإصابة، بينما واصل رامي ربيعة الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام الغضروف.

ويستعد ربيعة للسفر إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع لفحوصات طبية للاطمئنان على إصابته.

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