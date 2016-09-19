أجاي يكشف تفاصيل جلسته مع البدري بشأن المشاركة

يثق النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي الجديد في الحصول على فرصته مع الفريق الأحمر، بناء على وعد من المدير الفني حسام البدري.

وخرج أجاي القاد من صفوف الصفاقسي من قائمة الأهلي في المباراة الافتتاحية للدوري، والتي فاز فيها الفريق الأحمر على الإسماعيلي 1-0.

وقال أجاي للصحفيين: "البدري عقد معي جلسة أكد خلالها ثقته الشديدة في قدراتي وأنه سيقوم بالدفع بي في الوقت المناسب في الدوري".

وتابع "أشاد المدرب البدري بمستواي بعد مران اليوم وأنه سعيد بالمستوى الذي أقدمه بشكل عام في التدريبات، ووعدني بالحصول على فرصتي قريبا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة".