رئيس المصري لـ في الجول: قرار إيقاف إبراهيم حسن ليس عادلا.. وهذا ما سنفعله

تحدث سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي عن قرار إيقاف إبراهيم حسن وخطوة النادي ضد هذا القرار.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أعلن إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري لثمان مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس المصري لـFilGoal.com: "قرار إيقاف إبراهيم حسن ليس عادلا على الإطلاق. لا الإيقاف ولا الغرامة".

وأضاف "إبراهيم حسن كان يتحدث مع لاعب المصري ولم يسب حكم المباراة. وفي حالة تم افتراض أنه سب، فهو كان يسب لاعب فريقه وليس الحكم. كنا بجواره ولم نسمع أي سب، فكيف سمع الحكم الرابع ذلك".

وماذا عن خطورة المصري؟ يُجيب رئيس النادي: "أرسلنا تظلما لاتحاد الكرة ضد العقوبة".

وتابع "الإيقاف بالطبع يؤثر بالسلب على المصري، خاصة مع استمرار غياب حسام حسن".

وأتم "جهاز المصري يتم معاقبته بالكامل على الرغم من وجود أجهزة فنية أخرى تعترض بشكل أكبر من ذلك ولا يتعرضوا لأي عقوبات".

وكان المصري قد خسر بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز من نظيره طلائع الجيش.

ويواجه المصري نظيره النصر للتعدين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري يوم السبت.