9 قرارات من مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأول

انتهى الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة ليسفر عن 9 قرارات جديدة.

الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الكرة عُقد يوم الاثنين برئاسة هاني أبو ريدة.

على أن يستكمل مجلس الإدارة اجتماعه يوم الأربعاء المقبل لمناقشة بقية الموضوعات المطروحة.

ويستعرض FilGoal.com قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأول..

** تجديد الثقة في ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد واستمراره في منصبه خلال دورة المجلس الحالية.

** إقامة دوري القسم الثاني من 3 مجموعات. على أن يصعد أوائل المجموعات الثلاث مباشرة لدوري القسم الأول.

** تكليف كرم كردي بعمل دراسة لتعويض الأندية لمواجهة تكاليف الانتقالات.

** عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الأندية واللجان الرئيسية للاتحاد على أن تنطبق شروط مجلس إدارة الاتحاد على الأفرع بما فيها بند الثماني سنوات.

** إنشاء إدارة للتطوير والاستثمار ويتولى رئاستها مصطفى عزام، وإنشاء إدارة للنظم والمعلومات.

** إنشاء لجنة فض المنازعات لتفصل بين مشاكل اللاعبين والأندية.

** تكليف مجدي عبد الغني وحازم إمام عضوي المجلس ومحمود سعد بترشيح جهاز فني لمنتخبي مواليد 1999 و2000.

** توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب واتحاد الكرة لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، ليرتفع عدد الممارسين للعبة من 3 إلى 4 ملايين لاعب.

** تكليف أسامة إسماعيل بإدارة الإعلام بدلا من عزمي مجاهد.

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