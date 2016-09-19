رئيس نجوم المستقبل يعلن عبر في الجول ضم أوتاكا

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل ضم النيجيري جون أوتاكا لمدة موسم.

الإسماعيلي أعاد أوتاكا لصفوف الفريق مرة أخرى بعد رحيله عنه منذ 14 عاما قبل أن يقرر فسخ عقده مع اللاعب بسبب "ضعف المستوى" ليخرج اللاعب ويهاجم النادي بشدة. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس نجوم المستقبل لـFilGoal.com: "نجحنا في ضم أوتاكا إلى الفريق لمدة موسم على أن يبدأ مع الفريق يوم الثلاثاء".

وأضاف "يُعد أوتاكا لاعبا مميزا للغاية ونثق تماما في إمكانياته".

وأتم "ليس لنا علاقة برفض الإسماعيلي له. تقرير الدراويش لم يؤثر على قرارنا بضم أوتاكا".