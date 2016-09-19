انخفاض أسعار سيارة «هيونداي» بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

يشهد سوق السيارات توترًا فى الأسعار، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقرار قانون الضريبة المضافة، حيث كشف القانون عن انخفاض الشعر العام للضريبة على السيارات الأقل من 1600 “سى سى”، والتى تصل إلى 14.1% مقارنة بضريب المبيعات والتى كانت تبلغ 15%، مما يؤدى لإنخفاض أسعار السيارات مابين 0.5 : 1 %.

وتشهد سارة “هيونداى فيرنا” انخفاضها، فى حالة تطبيق الحد الأدنى للزيادة 0.5% إلى 575 جنيهًا، لتسجل 114 ألف جنيه و425 جنيهًا، فيما يصل الخفض في حالة تطبيق الحد الأقصى إلى 1150 جنيهًا، لتسجل 113 ألفًا و850 جنيهًا، وذلك على سعر السيارة الحالي الذي يصل إلى 115 ألف جنيه للفئة اليدوية “المانيوال”.

بينما يتراوح سعر سيارة “هيونداى كريتا”، فى حالة تطبيق الحد الأدنى 0.5%، نحو 1190 جنيهًا لتسجل 236 ألفًا و810 جنيهًا، فيما يصل الخفض في حالة تطبيق نسبة 1% نحو الفين و380 جنيهًا لتسجل 235 ألفًا و620 جنيهًا، وذلك من سعر السيارة الذي يبلغ حاليًا 238 ألف جنيه.

فى حين تنخفض سيارة “ألنترا 2017″، بين 1325 جنيه لنسبة 0.5% وتسجل 263 ألفًا و675 جنيهًا، ويبلغ الخفض 2650 جنيهًا في حالة تطبيق نسبة الخفض 1% لتسجل 262 ألفًا و350 جنيهًا، وذلك على سعر السيارة الذي يصل حاليًا إلى 265 ألف جنيه.

فيما يصل الخفض على سعر السيارة “أكسنت” إلى 930 جنيهًا، في حال تطبيق نسبة 0.5% خفض على سعر السيارة، الذي يصل إلى 186 ألفًا جنيه، لتسجل 185 ألفًا و70 جنيهًا، ويكون الخفض 1860 جنيهًا حال تطبيق الخفض بنسبة 1% فقط من سعر السيارة لتسجل 184 ألفًا و240 جنيهًا.