ولى العهد السعودى: 139 مليار دولار حجم مساعداتنا الإنسانية والإغاثية

قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف، إن السعودية هى الدولة الثالثة عالميا من حيث حجم المعونات الإنسانية والتنموية المقدمة للاجئين والإغاثة إذا بلغت المساعدات التى قدمتها المملكة خلال العقود الأربع الماضية نحو 139 مليار دولار.

وأضاف ولى العهد السعودى، فى كلمة له بالقمة العالمية حول الهجرة واللاجئين فى نيويورك، أن بلاده استقبلت مليونين ونصف مليون سورى منذ الأزمة، كما قدمت الدعم لملايين السوريين فى دول اللجوء، إضافة إلى منح الإقامة للكثيرين، وتواصل الآن العمل مع المنظمات الدولية لما فيه خير اللاجئين.