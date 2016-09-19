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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة بـ «قنا»‎

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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة بـ «قنا»‎ مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة بـ «قنا»‎

أرشيفية

لقى شخصين مصرعهما غرقًا بينهم سيدة، وأصيب 2 اخرين مساء اليوم الأثنين أثر أنقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بمدينة أبوتشت.

تلقى اللواء «صلاح حسان»، مدير أمن قنا إخطارًا بإنقلاب سيارة ملاكى رقم 23422 بترعة بقنا وقد أسفر عن ذلك وجود حالات إصابات وحالات وفاة، كما كشفت تحريات العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية عن الأشخاص الذين كانوا فى الحادث، وهم  ”  منى . ع . ع ” 35 سنة، والتى لاقت مصرعها وهى مقيمة بقرية خوالد القارة بأبوتشت، و ” محمد. ح . ر ” 75 سنة والذى لاقى مصرعه أيضًا، ومقيم أبوتشت، وإصابة “رحمة . ع . م” 17 سنة، و”غادة. ع . و” 26 سنة ، من خوالد القارة فتم نقل الجثتين والمصابتين، إلى مستشفى فرشوط المركزي، بعد انتشالهم من الترعة، بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ومساعدة أهالي فرشوط، بالإضافة إلى انتشال السيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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