بالصور .محافظ المنيا يعقد لقاء لخدمة المواطنين ويلتقي بأهالي سمالوط غدًا‎

عقد عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم، لقاءًا لخدمة المواطنين، حيث بحث عدد من المشاكل والقضايا العامة والشخصية للمواطنين.

وأكد المحافظ، أنه سيعمل علي تخصيص ساعة يومية لمقابلة المواطنين وحل مشاكلهم واتخاذ القرارات فيها، والتي تحتاج إلي حلول وتدخلات سريعة.

وأضاف البديوى، أن المواطنين لهم الأولوية في مقابلته والعمل علي حل مشاكلهم، لافتًا إلي انه جاء إلي المنيا لخدمة أهلها، وتنوعت المشاكل التي قدمها المواطنون للمحافظ، مابين طلبات تعيين والحصول علي مساكن أولي بالرعاية وطلبات تنقلات لمعلمين.

وشدد المحافظ، علي أنه لا تعيينات حاليًا في الحكومة، وستعمل المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني علي توفير فرص وظيفية، كما بحث المحافظ عدد من طلبات لمتحدي الإعاقة إلي جانب بعض المستثمرين.

هذا وسيعقد المحافظ لقاءا لخدمة المواطنين بمركز سمالوط غدًا بمقر الوحدة المحلية، ويعد هذا اللقاء هو الأول الذي يتم عقده بعيدًا عن مدينة المنيا، وذلك في إطار التيسير علي المواطنين والوصول إليهم في كافة المراكز.