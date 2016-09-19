بالصور..صوت مصر: غدًا وقفة حاشدة للجالية المصرية منذ الصباح أمام الأمم المتحدة

قال الصحفى والمستشار الأعلامى معتز صلاح الدين مؤسس ورئيس حركة صوت مصر فى الخارج، أن الحركة تواصل مشاركتها بكل قوة فى الوقفات الحاشدة الداعمه لمصر و للرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك بمناسبة مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامه للأمم المتحدة.

وأضاف، «صلاح الدين»، فى بيان صادر عن الحركة منذ قليل، أن المهندس ناصر عبد العزيز رئيس اللجنة التنسيقية للحركة فى امريكا واعضاء الحركة بعد مشاركتهم القوية فى استقبال الرئيس وفى الوقفات الحاشدة المؤيدة لمصر ورئيسها، سوف تشارك منذ صباح الغد بتوقيت نيويورك فى وقفة حاشدة تستمر عدة ساعات أمام الأمم المتحدة بمناسبة إلقاء الرئيس السيسى كلمته غدًا فى اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامه للامم المتحدة.

وسوف يلقى الرئيس كلمته الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت نيويورك ” السابعة بتوقيت القاهرة “، مشيرًا ان الوقفة الحاشدة سوف ترفع شعارات بالعربية والانجليزية دعمًا لمصر ورئيسها كما سترفع صور الرئيس ولافتات بالانجليزية تدعو إلى زيارة مصر.

وأشار «صلاح الدين»، إلى ان الاتوبيس المكشوف الذى يتحرك فى نيويورك به شاشه تعرض إنجازات مصرالحديثة وتاريخ مصر الفرعونية، كما تم حجز أماكن فى نيويورك لعرض هذه المواد المصورة مؤكدًا إلى ان هذه التجهيزات تطوع بها المهندس ناصر عبد العزيز، رئيس اللجنة التنسيقية للحركة فى أمريكا بالاشتراك مع عدد من قيادات الجالية فى أمريكا، ومنهم الأستاذ أمجد مكى، والأستاذ صفوت برسوم، والدكتور حسام عبد المقصود وعدد من القيادات الهامة التى كانت فى استقبالة.

كما أضاف «صلاح الديين»، ان كل هذه الفعاليات يشارك فيها على مدار 4 أيام، المهندس ناصر عبد العزيز رئيس اللجنة التنسيقية للحركة فى أمريكا واعضاء الحركة جنبًا إلى جنب مع قيادات وأبناء الجالية والمنظمات بامريكا.

وشدد «صلاح الدين» رئيس ومؤسس الحركة ان هذه هى المرة الثالثة التى تتواجد فيها الحركة بكل قوة فى الأستقبال الحاشد للرئيس السيسى فى أمريكا مشيرًا إلى ان الحركة تعمل على مدار العام تطوعًا من أجل حب الوطن.