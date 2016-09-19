محافظ قنا: افتتاح 9 مدارس جديدة استعدادًا للعام الدراسى الجديد 2016 / 2017‎

أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن العام الدراسى الجديد 2016 / 2017 سوف يشهد افتتاح عدد 9 مدارس جديدة، ليصل إجمالى عدد المدارس بالمحافظة إلى 1981 مدرسة، تضم 17024 فصل، تستوعب عدد 680 ألف و 295 من التلاميذ والطلاب، بجميع المراحل التعليمية بدايةً من مرحلة رياض الأطفال، وحتى مرحلة الثانوية العامة والفنية.

وأضاف الهجان، أنه تم إجراء لأعمال الإحلال والتجديد الكلى والجزئى، وأعمال التوسع والتعلية لعدد 17 مدرسة، ضمن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى أن المحافظة انتهت من وضع خطة لإنشاء وتطوير عدد 44 مدرسة خلال العام المالي 2016/2017، وعدد 42 مدرسة خلال العام المالي 2017/2018، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة، وتطوير القائم منها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والمساهمة بشكل كبير في تطوير العملية التعليمية وتقليل الكثافة في الفصول الدراسية.

وأصدر محافظ قنا، تعليماته للمسؤلين بمديرية التربية والتعليم، بضرورة اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات اللازمة، التى تضمن انطلاق عام دراسي متميز للطلاب بجميع المراحل، وتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.