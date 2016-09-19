محافظ المنيا يبحث مع المعلمين حركة التنقلات وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية‎

​أكد عصام البديوي، محافظ المنيا، أن وزارة التربية والتعليم عازمة علي إصلاح المنظومة التعليمية، والعمل علي تحسين ظروف العمل للمعلم.

وأضاف البديوى، خلال لقائه بعدد من المعلمين اليوم بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور علي عبدالسلام، نقيب المعلمين، لبحث حركة تنقلات المعلمين وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أنه حريص علي الاستماع لوجهة نظر المعلمين، بعد أن استمع لوجهة نظر التربية والتعليم من خلال موجهي المواد، إلي جانب الاستماع لوجهه نظر الطلاب حتي يتم آخذ رأي كل أطراف العملية التعليمية ويكون القرار متوافقاً مع الجميع.

وأضاف المحافظ، أن المعلمين قيمة وقامة في كل مراحل حياتنا وهم يعملون في ظروف صعبة، وعلينا جميعا التعاون للخروج بأفضل مقترحات لخدمة الطالب أولاً، وخاصة مع قرب العام الدراسي الجديد.

وأشار البديوى، إلي أن مصلحة الطالب وتوفير جو من الراحة النفسية للمعلمين هي الأساس لنجاح العملية التعليمية، لذا من الضروري مراجعة كافة القرارات للوصول لحلول جذرية وعادلة للجميع تحقق مصلحة الطالب أولا ثم المعلم والأسرة.