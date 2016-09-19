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إعادة المرافعة بقضية “اقتحام قسم التبين”…غدًا الثلاثاء

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إعادة المرافعة بقضية “اقتحام قسم التبين”…غدًا الثلاثاء إعادة المرافعة بقضية “اقتحام قسم التبين”…غدًا الثلاثاء

أرشيفية

تستمع  محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد فهمي، إلى المرافعة بقضية “إقتحام قسم التبين”.

وكانت النيابة، قد قدمت بالجلسة الماضية، محضرًا مؤرخًا بتاريخ 27 يونيو 2016، بمعرفة النقيب إسلام عبد الحميد، الضابط  بالأمن الوطني، أثبت به أن نفاذًا للقرار السابق للقضية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين، بضبط و إحضار المتهم الهارب أسامة إبراهيم حامد محمد، فقد تم إعداد أكمنة أسفرت عن ضبطه وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على مضبوطات، وأشرت المحكمة على المحضر بمايفيد النظر و الإرفاق بتاريخ اليوم.

وقالت المحكمة، بأنه ونظرًا لما تم من القبض على متهم هارب، وهو الأمر الذي يستلزم إعادة الدعوى للمرافعة، وذلك بناء على قانون المرافعات المدنية و التجارية.

وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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أونا

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