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إبراهيم سعيد : مدرب للوداد المغربي

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إبراهيم سعيد : مدرب للوداد المغربي إبراهيم سعيد : مدرب للوداد المغربي

نورهان فايد

أعلن إبراهيم سعيد لاعب فريق الزمالك السابق، عن توليه تدريب فريق الوداد المغربي، خلفًا للويلزي جون توشاك الذي تمت إقالته مؤخرًا بعد الخسارة أمام الزمالك برباعية.

وقال "إبراهيم" على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اعتذرت عن تدريب fc setubal البرتغالي والمستقبل باذن الله افضل مع نادي الوداد المغربي بعد تمسك المسئولين بي واتشرف واللي جاي افضل باذن الله.

وأشار"إبراهيم" انه في نادي الوداد المغربي وسيحصل علي الرخصه B في المغرب ، مؤكدا انه يحترم جماهير نادي الزمالك ويقدرها بس هي دي كره القدم الوداد المغربي.

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