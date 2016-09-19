بالصور..سكرتير عام محافظ سوهاج يلتقي وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء‎

عقد المحاسب كمال شلبى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اليوم، اجتماعًا مع وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للوقوف على أخر موقف تنفيذى للمشروعات، والتى يتم تنفيذها حاليًا بجميع القطاعات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور خالد السيد مستشار رئيس الوزراء، ويرافقه مجموعة من المهندسين وممثلى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والصحة والتعليم والطرق والإسكان والأبنية التعليمية والرى والموارد المائية.

وقد ناقش الوفد خلال الاجتماع موقف المشروعات المختلفة الجارى العمل بها بقطاعات مياه الشرب و الصرف الصحى و الإسكان، كما تابع الوفد العديد من المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الصحة، إلى جانب مشروعات قطاعات الطرق والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وأوضح شلبى، ان الوفد سيقوم بعمل زيارات ميدانية للقطاعات المختلفة لمتابعة مدى الإنجاز الذى تحقق على أرض الواقع، إلى جانب المساعدة وتقديم الدعم للمشروعات التى تحتاج إلى دعم، وسيقوم الوفد فى نهاية الزيارة بعرض تقرير على رئيس مجلس الوزراء، بِشأن الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم تفقدها بالمحافظة.