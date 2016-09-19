ترامب: البيت الأبيض يهون من خطر داعش بعد تفجيرات نيويورك ونيوجيرسي

اتهمت حملة المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب البيت الأبيض بالتهوين من الخطر الذى يمثله تنظيم داعش، والسماح للخطر بالتعاظم خلال حكم الرئيس الديمقراطى باراك أوباما.

وبحسب “رويترز”، قال جيسون ميلر المتحدث باسم ترامب فى بيان: “التهوين من الخطر الذى سمحت إدارة أوباما له بأن يتجسد خلال ولايته يضعنا جميعا فى دائرة الخطر وينبهنا بأننا فى حاجة إلى قيادة جديدة فى الحرب ضد الإرهاب الراديكالي.”

جاء البيان فى أعقاب انفجار قنبلة فى ضاحية تشيلسى بمدينة نيويورك مطلع الأسبوع وإصابة 29 شخصا والعثور على عبوة ناسفة أخرى على مسافة قريبة.

وجرى العثور على ست عبوات ناسفة أخرى فى منطقة اليزابيث القريبة فى نيوجيرزى كما انفجرت قنبلة أنبوبية قرب بلدة فى نيوجيرزى إلى الجنوب.