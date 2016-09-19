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الأمن يفرض كردونًا أمنيًا حول قرية بعد سقوط 7 مصابين في مشاجرة ببني سويف‎

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الأمن يفرض كردونًا أمنيًا حول قرية بعد سقوط 7 مصابين في مشاجرة ببني سويف‎ الأمن يفرض كردونًا أمنيًا حول قرية بعد سقوط 7 مصابين في مشاجرة ببني سويف‎

مشاجرة_أرشيفية

فرضت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، كردونًا أمنيًا بقرية “بني منين” التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، عقب إصابة 7 في مشاجرة بالشوم والحجارة، بين أبناء عمومة، بسبب الخلاف حول ملكية قطعة أرض زراعية. وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب مشاجرة بالشوم والحجارة، بين أبناء عمومة بقرية “بني منين” التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن وقوع إصابات بين طرفي المشاجرة.

وعلي الفور انتقل المقدم أحمد رأفت، نائب مأمور المركز والنقيب محمد محروس، معاون المباحث، إلى القرية، و تبين أن المشاجرة نشبت بين أبناء عمومة من عائلة “عبد الله”، بسبب الخلاف حول ملكية قطعة أرض زراعية بالقرية، مما أدي لوقوع 7 إصابات من الطرفين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا، حول منازل المتشاجرين بالقرية، تحسبًا لتجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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