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ألمانيا تدعو أطراف النزاع السوري إلى التمسك بالهدنة

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ألمانيا تدعو أطراف النزاع السوري إلى التمسك بالهدنة ألمانيا تدعو أطراف النزاع السوري إلى التمسك بالهدنة

 

أرشيفية

دعا ممثل  الألمانية، شتيفان زايبرت، كل أطراف النزاع السوري إلي التمسك بالهدنة، مضيفًا “يؤسفنا وصول أنباء تفيد بأن النظام في سوريا لا يرغب باستمرار الهدنة التي يمكن أن تسمح بتقديم المساعدات الإنسانية”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” اليوم الاثنين عن زايبرت قوله، إن سلطات دمشق فرضت قيودا على نقل المساعدات الإنسانية، داعيا بلاده إلى الضغط على السلطات السورية لكي يتغير الوضع في هذا المجال.

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر أن الاجتماع الوزاري للمجموعة الدولية لدعم سوريا سيعقد غدا بنيويورك، مضيفا أن الأطراف المشاركة في الفعالية ستكون نفسها التي شاركت في لقاء فيينا.

أ ش أ

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