افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان “سماع” للإنشاد والموسيقى الروحية..غدًا

يفتتح مهرجان”سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحي”، فى الثامنة والنصف من مساء غدا الثلاثاء 20 سبتمبر بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي الدورة التاسعة، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتور أيمن عبد الهادي، المهرجان برؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح، وتستمر فعاليات المهرجان حتي 27 من الشهرالجارى.

ويشارك في المهرجان هذا العام 23 دولة، منها: الهند، باكستان، اليونان، السنغال، الصين، أمريكا، نيجيريا، أثيوبيا، المالديف، المغرب،غانا، الجزائر،غينيا، كونكرى، فرنسا، السودان، تونس، سيريلانكا، الكويت، رومانيا، إسبانيا، تايلاند”، وضيف شرف هذة الدورة أندونيسيا.

كما يكرم المهرجان أسم الراحل الشيخ مصطفي اسماعيل، والمعلم فهيم جرجس رزق، والمفتى الأسبق الدكتور علي جمعة، والأنبا موسي أسقف الشباب، والدكتور محمود حمدي زقزوق، والدكتور علي السمان، والمنشد الكبير عبد القادر المرعشلي.

وتقام عروض المهرجان بقلعة صلاح الدين، وقبة الغوري، ومسرح ساحة الهناجر، الذى يقام به “ديفيلية” للفرق المشاركة يوم 21 سبتمبر، ومركز طلعت حرب الثقافي، وقصر بنها والقناطر الخيرية، والمركز الثقافي القبطي.

كما يتزامن افتتاح المهرجان مع اليوم العالمى للسلام، والذى تشارك فيه جميع فرق المهرجان بتقديم معزوفة كونية تندمج فيها جميع ثقافات الشعوب، لاستعراض

> مهارة أداء المنشدين، كما تتداخل الفرق الفنية فى حوار فنى بديع يُبرز جماليات ومقامات فن الإنشاد حول العالم.