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المنتخب يكشف لـ في الجول موقف رمضان في حالة استمرار غياب مشاركته مع ستوك

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المنتخب يكشف لـ في الجول موقف رمضان في حالة استمرار غياب مشاركته مع ستوك المنتخب يكشف لـ في الجول موقف رمضان في حالة استمرار غياب مشاركته مع ستوك

هل سيصبح تواجد رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي السابق وستوك سيتي الحالي مع في خطر في حالة استمرار غيابه عن المشاركة في إنجلترا؟ سؤال يُجيب عنه أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب .

وأعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أسماء المحترفين التسعة الذين سينضمون لمنتخب مصر بداية من شهر أكتوبر المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. قائمة شهدت تواجد رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وتحدث المدرب العام لمنتخب مصر لـFilGoal.com عن موقف رمضان صبحي الذي يغيب عن المشاركة مع ستوك قائلا: "نحن نعلم بوجود صعوبات في بداية مشوار رمضان مع ستوك. نعلم ذلك جيدا وسنقف بجانبه ونساعده".

وأضاف "رمضان صبحي من القوام الأساسي لمنتخب مصر. هو من العناصر الأساسية، ونعلم أنه مازال يحتاج للوقت للمشاركة بشكل مستمر مع ستوك، ولكنه من قوام المنتخب الأساسي وسيتواجد معنا".

وماذا إذا استمر غياب رمضان عن ستوك، هل سيؤثر ذلك على تواجده مع المنتخب في بطولة أمم إفريقيا؟ يُجيب أسامة نبيه قائلا: "لن نتحدث عن أمور لم تحدث بعد. لن نعتمد على النظريات".

وكرر "نعلم جيدا بالصعوبات التي ستواجه في بداية المشوار، ولكنه من القوام الأساسي لمنتخب مصر".

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