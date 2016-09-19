المنتخب لـ في الجول: رباعية كهربا ليست السبب في ضمه..وأسباب غياب وردة

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" نجم اتحاد جدة لقائمة منتخب مصر المستدعاة لمواجهة الكونجو يوم 9 أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. فهل تلك العودة بسبب رباعية لقاء الوحدة؟ سؤال يُجيب عنه أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب.

وسجل كهربا رباعية (سوبر هاتريك) ونجح في صناعة هدفا في لقاء انتهى بفوز الاتحاد 5-3 على الوحدة. (طالع التفاصيل).

وتحدث أسامة نبيه لـFilGoal.com عن كهربا قائلا: "رباعية كهربا أمام الوحدة ليست السبب في استدعائه".

وأوضح "الأداء التراكمي لكهربا منذ بداية الموسم هو سبب ضمه لمنتخب مصر".

وأضاف "ليست مباراة واحدة بل منذ بداية فترة الإعداد والمباريات الودية مع اتحاد جدة، يسير بشكل جيدا جدا. متألق منذ انتقاله إلى السعودية وهذا هو سبب ضمه".

استبعاد وردة وسام مرسي

ولماذا تم استبعاد عمرو وردة وسام مرسي؟ يُجيب المدرب العام للمنتخب قائلا: "ظروف استخراج أوراق وإجراءات التجنيد هما سبب استبعاد الثنائي".

وأتم "إجراءات التجنيد ستحتاج إلى الوقت من أجل إتمامها، ولذلك غاب سام مرسي وعمرو وردة".

وأعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أسماء المحترفين التسعة الذين سينضمون لمنتخب مصر بداية من شهر أكتوبر المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. قائمة شهدت تواجد كهربا واستبعاد وردة. (طالع التفاصيل)

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