براءة 9 من الإخوان المتهمين بالتظاهر والتحريض على مقاطعة الدستور بالمنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار طه عبد الوهاب، رئيس الدائرة الثانية، براءة 9 من عناصر الإخوان من المتهمين بالتحريض على التظاهر، والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 2014، فى قضية إعادة إجراءات محاكمتهم، بعد صدور حكم عليهم بالسجن المشدد 18 عاما لكل منهم، بجلسة 30 سبتمبر من العام الماضى، فى الجناية رقم 7589 لسنة 2014 جنايات المنيا.

وكان قد صدر حكم بحق المتهمين بجلسة 30 من شهر سبتمبر من العام الماضى، بالسجن المشدد 18 عاما لكل منهم غيابيا، وتم إلقاء القبض على المتهمين فى شهر يناير الماضى، وأعيدت إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة، والتى قضت اليوم ببراءة 9 متهمين.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت 18 متهما بمركز أبو قرقاص فى شهر مايو من العام الماضى، إلى محكمة الجنايات بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر، والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 2014 المعدل، أمام مسجد الحق بمركز أبو قرقاص.