أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

براءة 9 من الإخوان المتهمين بالتظاهر والتحريض على مقاطعة الدستور بالمنيا

Google+ Print
براءة 9 من الإخوان المتهمين بالتظاهر والتحريض على مقاطعة الدستور بالمنيا براءة 9 من الإخوان المتهمين بالتظاهر والتحريض على مقاطعة الدستور بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار طه عبد الوهاب، رئيس الدائرة الثانية، براءة 9 من عناصر الإخوان من المتهمين بالتحريض على التظاهر، والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 2014، فى قضية إعادة إجراءات محاكمتهم، بعد صدور حكم عليهم بالسجن المشدد 18 عاما لكل منهم، بجلسة 30 سبتمبر من العام الماضى، فى الجناية رقم 7589 لسنة 2014 جنايات المنيا.

 

وكان قد صدر حكم بحق المتهمين بجلسة 30 من شهر سبتمبر من العام الماضى، بالسجن المشدد 18 عاما لكل منهم غيابيا، وتم إلقاء القبض على المتهمين فى شهر يناير الماضى، وأعيدت إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة، والتى قضت اليوم ببراءة 9 متهمين.

 

وكانت النيابة العامة، قد أحالت 18 متهما بمركز أبو قرقاص فى شهر مايو من العام الماضى، إلى محكمة الجنايات بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر، والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 2014 المعدل، أمام مسجد الحق بمركز أبو قرقاص.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365