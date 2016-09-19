الرقابة الإدارية بالمنيا تشن حملة على محطات تعبئة البوتجاز

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، اليوم الاثنين، حملة بالتعاون مع مفتشى مديرية التموين وضباط الحماية المدنية ومسئولي القوي العامة، للمرور على محطات تعبئة البوتجاز بمحافظة المنيا، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم مراجعة خطوط الإنتاج لتعبئة أسطوانات البوتجاز، ومراجعة أوزان الإسطوانات بعد التعبئة، وحصص المستودعات ومراجعتها للسجلات، ومقارنتها بالرصيد الدفترى.

ياتي ذلك في إطار ما توليه هيئة الرقابة الإدارية، من اهتمام بالسلع الأساسية، والتى تقدم للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقامت الرقابة الإدارية، بمراجعة إجراءات الحماية المدنية بالمحطة، للوقوف على أنسب أساليب التشغيل، ومراعاة قواعد الحماية المدنية، كما تم التأكيد خلال المرور على ضرورة تدريب العاملين على أعمال مكافحة الحريق والإطفاء، والتأكيد على صيانة التوصيلات الكهربائية.