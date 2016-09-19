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الهيئة العربية للتصنيع تبحث حل مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس

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الهيئة العربية للتصنيع تبحث حل مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس الهيئة العربية للتصنيع تبحث حل مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس

عقد  العميد إيهاب سالم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعاً  بمقر المدينة الصناعية بمطوبس لحل مشاكل المستثمرين بحضوروالعميد وائل حسن والعميد شريف على صالح والمهندس أحمد عبد العزيز والمهندس عبد الله الطنطاوى من الهيئة العربية للتصنيع، و المهندس على عبد الستار سيد أحمد رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وقال المهندس على عبد الستار سيد أحمد رئيس مركز ومدينة مطوبس إنه تم مناقشة سبل حل مشاكل بعض المستثمرين وعمل تجهيزات بعض المصانع بالمنطقة الصناعية  بمطوبس .

وأضاف رئيس مدينة مطوبس ، عقب بحث مشاكل المستثمرين  تفقدوا الأعمال الجارية بطريق الكورنيش الجديد بحضور المهندس أحمد الزاهى للاطمئنان على سرعة الانتهاء من الاعمال والانتهاء من مشروع الاستزراع السمكى الذى سيقوم بإفتتاحه السيد عبدالفتاح رئيس الجمهورية خلال الشهر المقبل.

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مصر 365

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