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رسميا - نابولي يبدد أحلام تشيلسي ويجدد عقد كوليبالي

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رسميا - نابولي يبدد أحلام تشيلسي ويجدد عقد كوليبالي رسميا - نابولي يبدد أحلام تشيلسي ويجدد عقد كوليبالي

أعلن نادي نابولي رسميا عن تجديد عقد مدافعه كاليدو كوليبالي حتى صيف 2021 ليقطع الطريق على تشيلسي الذي كان يرغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان أوريلو دي لاورينتس رئيس نابولي قد قال في وقت سابق إن لاعبه لن يرحل لتشيلسي وسيجدد عقده مع فريقه، وقطع كافة السبل بين الفريق اللندني واللاعب.

وانضم كوليبالي إلى أرسنال بمبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني قادما من جينك بعقد يمتد لخمسة أعوام في يوليو 2014.

ولعب صاحب الـ25 عاما 6 مباريات دولية مع منتخب السنغال، بعدما مثل منتخب فرنسا تحت 20 عاما.

وشارك كوليبالي خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بكل المسابقات مع نابولي.

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