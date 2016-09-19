بالصور..محافظ سوهاج يفتتح مدرسة إبتدائية بمركز أخميم

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء توفيق خالد سعيد مساعد رئيس أركان المنطقة الجنوبية، مدرسة الديابات الابتدائية الجديدة المشتركة، بقرية الديابات بمركز أخميم، وذلك بعد أعمال التطوير والصيانة، التي قامت بها المنطقة الجنوبية العسكرية، في إطار المبادرة التي أطلقتها لتطوير عدد من مدارس المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المؤسسة العسكرية تضرب المثل والقدوة بين كافة مؤسسات الدولة في الالتزام والانضباط وتحقيق البرنامج الزمني المقرر، قبل بدء أي مشروع تقوم بتنفيذه القوات المسلحة.

وأضاف عبد المنعم، أن هناك تعاون وتنسيق بين المنطقة الجنوبية، وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم والمجتمع المدني، بالمشاركه في تطوير وإعادة صيانة عدد من المدارس بعدد من قري ومراكز المحافظة.

وأوضح المهندس السيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أنه تم تطوير المدرسة، والتي تضم 12 فصل، بمبادرة من المنطقة الجنوبية العسكرية وبمشاركة، من الأبنية التعليمية، حيث تم رفع كفاءة المدرسة من أرضيات ودهان الحوائط وأعمال الكهرباء والسباكة والنجارة، كما تقدمت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية عدد 60 مقعد للمدرسة، بالإضافة إنه تم رفع كفاءة دورات المياه، وأعمال الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.