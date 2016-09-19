أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

تفعيل التعاون بين «الثقافة» و«التليفزيون» بافتتاح المسرح التجريبي من دار الأوبرا

Google+ Print
تفعيل التعاون بين «الثقافة» و«التليفزيون» بافتتاح المسرح التجريبي من دار الأوبرا تفعيل التعاون بين «الثقافة» و«التليفزيون» بافتتاح المسرح التجريبي من دار الأوبرا

صفاء حجازي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون

 

صرحت صفاء حجازي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه سيبدأ غدًا تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك من خلال نقل حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي، بعد عودته من انقطاع استمر سبع سنوات وذلك من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وعلى الهواء مباشرةً على قناة النيل الثقافية.

كما تنقل قناة “نايل لايف”، حفل افتتاح مهرجان “سماع” الدولي من قلعة صلاح الدين في تمام الساعة العاشرة مساء الغد، بحضور عدد كبير من الدول المشاركة وكذلك السادة وزراء الثقافة والسياحة والشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا