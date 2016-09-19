تفعيل التعاون بين «الثقافة» و«التليفزيون» بافتتاح المسرح التجريبي من دار الأوبرا

صرحت صفاء حجازي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه سيبدأ غدًا تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك من خلال نقل حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي، بعد عودته من انقطاع استمر سبع سنوات وذلك من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وعلى الهواء مباشرةً على قناة النيل الثقافية.

كما تنقل قناة “نايل لايف”، حفل افتتاح مهرجان “سماع” الدولي من قلعة صلاح الدين في تمام الساعة العاشرة مساء الغد، بحضور عدد كبير من الدول المشاركة وكذلك السادة وزراء الثقافة والسياحة والشباب.