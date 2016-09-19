حفل الـ Emmy Awards يجمع ألمع النجوم على سجادته.. والجوائز توزع كالتالي

إستضافت ولاية لوس أنجلوس في الساعات القليلة الماضية حفل توزيع جوائز الـ Emmy Awards الذي تقدمه أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون لتكريم أفضل البرامج التلفزيونية الأمريكية. حضر الحفل مجموعة من نجوم العالم، بعضهم دخل المنافسة لنيل الجوائز، والبعض الآخر أتى فقط ليشارك في هذا الحدث العظيم الذي يقام للمرة الـ 68.

تفاصيل الحفل وأهم الأحداث التي تخللته، يمكنكم متابعتها لاحقاً عبر "موقع سيدتي نت"، أما الآن فهذه لائحة بالفائزين الذين حازوا على جوائز Emmy عن مختلف الفئات:

أفضل ممثلة مساعدة في سلسلة درامية: Maggie Smith

أفضل ممثل مساعد في سلسلة درامية: Ben Mendelsohn

أفضل ممثلة في دور بطولة في سلسلة كوميدية: Julia Louis-Dreyfus

أفضل ممثل في دور بطولي في سلسلة كوميدية: Jeffrey Tambor

أفضل ممثلة مساعدة في سلسلة كوميدية: Kate McKinnon

أفضل ممثل مساعد في سلسلة كوميدية: Louie Anderson

أفضل ممثلة ضيفة في سلسلة كوميدية: Amy Poehler و Tina Fey في Saturday Night Live

أفضل سلسلة: The People v. O. J. Simpson: American Crime Story

أفضل ممثل ضيف مسلسلة كوميدية: Peter Scolari

أفضل برنامج منافسات: The Voice

أفضل ممثلة في دور بطولة في مسلسل أو فيلم: Sarah Paulson

أفضل ممثلة ضيفة في سلسلة درامية: Margo Martindale

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل أو فيلم: Regina King

أفضل كاتب سلسلة درامية: D. B. Weiss و David Benioff عن Game of Thrones

أفضل كاتب سلسلة كوميدية: Aziz Ansari و Alan Yang عن Master of None

أفضل ممثل ضيف في سلسلة درامية: Hank Azaria

أفضل مخرج سلسلة كوميدية: Jill Soloway

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