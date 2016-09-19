حفل الـ Emmy Awards يجمع ألمع النجوم على سجادته.. والجوائز توزع كالتالي
الإثنين 19-09-2016 06:35
إستضافت ولاية لوس أنجلوس في الساعات القليلة الماضية حفل توزيع جوائز الـ Emmy Awards الذي تقدمه أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون لتكريم أفضل البرامج التلفزيونية الأمريكية. حضر الحفل مجموعة من نجوم العالم، بعضهم دخل المنافسة لنيل الجوائز، والبعض الآخر أتى فقط ليشارك في هذا الحدث العظيم الذي يقام للمرة الـ 68.
تفاصيل الحفل وأهم الأحداث التي تخللته، يمكنكم متابعتها لاحقاً عبر "موقع سيدتي نت"، أما الآن فهذه لائحة بالفائزين الذين حازوا على جوائز Emmy عن مختلف الفئات:
أفضل ممثلة مساعدة في سلسلة درامية: Maggie Smith
أفضل ممثل مساعد في سلسلة درامية: Ben Mendelsohn
أفضل ممثلة في دور بطولة في سلسلة كوميدية: Julia Louis-Dreyfus
أفضل ممثل في دور بطولي في سلسلة كوميدية: Jeffrey Tambor
أفضل ممثلة مساعدة في سلسلة كوميدية: Kate McKinnon
أفضل ممثل مساعد في سلسلة كوميدية: Louie Anderson
أفضل ممثلة ضيفة في سلسلة كوميدية: Amy Poehler و Tina Fey في Saturday Night Live
أفضل سلسلة: The People v. O. J. Simpson: American Crime Story
أفضل ممثل ضيف مسلسلة كوميدية: Peter Scolari
أفضل برنامج منافسات: The Voice
أفضل ممثلة في دور بطولة في مسلسل أو فيلم: Sarah Paulson
أفضل ممثلة ضيفة في سلسلة درامية: Margo Martindale
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل أو فيلم: Regina King
أفضل كاتب سلسلة درامية: D. B. Weiss و David Benioff عن Game of Thrones
أفضل كاتب سلسلة كوميدية: Aziz Ansari و Alan Yang عن Master of None
أفضل ممثل ضيف في سلسلة درامية: Hank Azaria
أفضل مخرج سلسلة كوميدية: Jill Soloway
بعد الإنفصال.. كيف ستتصرف تايلور سويفت مع توم هيدلستون في حفل الـ Emmy؟
لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"