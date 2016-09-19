وودي آلن يكشف كيف تعرّف على مايلي سايرس

تجتاح المغنية الأمريكية مايلي سايرس Miley Cyrus ذاكرة المخرج المخضرم وودي آلن Woody Allen منذ طفولتها حيث كانت تؤدي أدواراً كوميدية اتسمت بمهارة عالية، الأمر الذي دفعه لاختيارها لدور بطولة في مسلسل تلفزيوني من إخراجه.

آلن البالغ من العمر80 عاماً أخرج خلال مسيرته أكثر من 40 فيلماً، وكان أول أعماله التلفزيونية مسلسل من ستة أجزاء لشركة "أمازون " بعنوان "كرايسيس إن سيكس سينز" "Crises in six scenes" وتلعب فيه سايرس دور امرأة تدعى لوسي.

وخلال العرض الأوّل لمسلسل في نيويورك قال آلن لوكالة رويترز "رأيتها عندما كان أطفالي يشاهدونها وكنت أمرّ من أمام التلفزيون في طريقي لشيء أكثر أهمية. وقلت :"من تلك الفتاة الصغيرة؟ لديها أداء كوميدي ممتاز، إنها تلقي النكات بطريقة رائعة."

وأضاف "قلت أتذكرون تلك الفتاة الصغيرة؟ قالوا: "نعم، مايلي سايرس" فقلت :" دعونا نستعين بها ستكون مناسبة لهذا الدور وأنا واثق أنها ستؤدي حواري بشكل رائع. وفعلاً ، كانت رائعة."

وقام آلن بكتابة هذا الفيلم وإخراجه والمشاركة في أدواره مع مجموعة من الممثلين منهم: جوي بيهارJoy Behar وإيلين ماي Eliane May.

وسيبدأ عرض المسلسل على خدمة "أمازون" المباشرة في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في 30 سبتمبر أيلول.

مايلي سايرس تلغي شهر العسل... والزفاف في الخريف