محمد عبده يختتم حفلات العيد بإطلاق ياراحلة

دبي - تمام عجمية

اختتم الفنان محمد عبده حفلات عيد الأضحى المبارك بحفل فني أحياه في دبي، وغنى خلال الحفل أغاني ألبومه الجديد «يا راحلة» المؤلف من 6 أغان، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده للتحدث عن ألبومه الجديد يجتمع فنان العرب من جديد مع الشاعر «ساري» الذي كتب كلمات ست أغان من الألبوم، ويتعاون أيضاً خلاله الموسيقار السعودي ناصر الصالح، الذي وضع لحن أغنية «يا راحلة» أغنية الألبوم، وأغنية ثانية بعنوان «ابعد». أيضاً يشارك المطرب ماجد المهندس كلاً من «فنان العرب» والشاعر ساري، نجاح الألبوم الجديد وهذه المرة كملحن من خلال أغنية «سلّم» التي لحنها لحنجرة «أبوعبدالرحمن». كذلك في الألبوم يتعامل محمد عبده وساري مع الملحن العبقري أحمد الهرمي، في أغنيتين هما: «كلي وله» و«وضوح»، ومع الملحن محمد بو دله في أغنية «راعني»، وحضر المؤتمر الصحفي كل من الفنان ماجد المهندس والمدير التنفيذي لشركة روتانا «سالم الهندي» وعبر المهندس عن سعادته بقبول فنان العرب أن يغني من ألحانه، كما عبر فنان العرب محمد عبده عن ثقته بالمهندس، من ناحية أخرى أعلن أن الألبوم جاهز منذ أكثر من 5 أعوام ولكن بسبب الظروف التي تمر بها البلدان العربية تم تأجيل أطلاقه.