بالصور: نادين أسامة ملكة جمال مصر للعالم ٢٠١٦

توجت المتسابقة نادين أسامة بلقب ملكة جمال مصر للعالم 2016، وتأهلت رسمياً للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون عن مصر، وشهد الحفل الختامي للمسابقة تتويج خمس ملكات للسياحة وللعالم وللبيئة وللسلام وللكون، من بين 21 مرشحة للقب، وقامت بتسليم التاج ملكة جمال مصر للعام الماضي هاجر أحمد.

الحفل عقد بحضور لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها الفنانة رجاء الجداوي، والفنانة داليا البحيري والإعلامية أمينة شلباية، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والإعلامية رولا خرسا، وتامر حبيب، وشريف نور الدين، و4 ملكات جمال منهن ملكة جمال اليابان بوريانكا بوشيكاوا، ودوانج ناقا مس فيتنام، وناتاليا كاربهار مس كوستاليكا، وبدأ بتصفية المتسابقات إلى خمس متوجات بألقاب محلية، وبعدها تم الاعلان عن تتويج عن نادين أسامة بلقب ملكة جمال مصر للعالم، ومنحها هدية خاتم من الألماس الأزرق.