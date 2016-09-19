"سيدتي نت" تكشف الحقيقة: هل تورط حسن الرداد في تسريب فيلم أحمد حلمي؟

القاهرة_عمرو رضا

تعرّض الفنان أحمد حلمي لطعنة من الظهر بعد تسريب فيلمه الجديد "لف ودوران" بنسخة عالية الجودة عبر موقع اليوتيوب، مما يؤثر بشدة على مواصلته لتحطيم الارقام القياسية في الإيرادات، ورغم تدخّل الشركة المنتجة لدى إدارة موقع اليوتيوب لحذف النسخة المسرّبة، وتشديد الحراسة على قاعات العرض لمنع أي مشاهد من استخدام هاتفه المحمول لتصوير الفيلم، بات السؤال الذي يشغل الجميع هو من الذي قام بتسريب الفيلم، والمثير أن اصابع الاتهام توجهت نحو الفنان الشاب "حسن الرداد" باعتباره المتضرر الأكبر من نجاح حلمي!!

الرداد عبر عن انزعاجه من الأنباء المتداولة حول تدخله لتسريب فيلم "لف ودوران" من أجل رفع نسبة مشاهدة فيلمه "عشان خارجين" وأكد باتصال خاص مع سيدتي نت أنه لا يقدم على مثل هذه الجرائم، وأكد انه نشر تكذيب رسمي للرد على هذه الشائعات قال فيه: أزعجني جدا الخبر ده، مش عارف الناس بتجيب الكلام ده منين!، احمد حلمى ده نجم كبير كلنا بنحبه، سعيد جدا بنجاحه وعقبال الفيلم الجاى يا برنس.

يذكر أن تسريب الافلام من داخل قاعات السينما بات حرباً بين شركات الانتاج والتوزيع دفع ثمنها سابقا النجم الشاب "على ربيع" بعد تسريب فيلمه "حسن وبقلظ" حيث غادر قاعات العرض السينمائي فورا رغم تصدره وقتها لقائمة الأكثر جنيا للأرباح.

الرداد ينفي ..فمن سرب فيلم أحمد حلمي الأخير "لف ودوران"؟