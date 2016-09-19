بالتفاصيل والصور: من هي النجمة اللبنانية المتورّطة في أعمال جاسوسية في مصر؟

يبدو أنّ موسم دراما رمضان 2017 سيخصّص أغلب مسلسلاته لأعمال مقتبسة من قصص المخابرات المصرية.

فحتى الآن، تمّ الإعلان عن مسلسلات تكاد تكون أحداثها متطابقة. ولكنّ المثير أنّ نجم كلّ عمل مصمّم على إسناد دور الفتاة اليهودية التي ستعلّمه فنون الجاسوسية لنجمة لبنانية .. وحتى الآن، لم يتمّ الاتفاق مع أيّ نجمة تقبل البطولة أمام الممثل كريم عبد العزيز أو المطرب محمد فؤاد!

النجم المطرب محمد فؤاد لا يزال ينتظر لعامين كاملين الانتهاء من الحصول على التصاريح اللازمة لبدء تصوير مسلسله المنتظر "الضاهر" الذي يدور حول قصة ضابط جيش يتمّ تجنيده بمعرفة فتاة إسرائيلية ليتجسّس لصالح الكيان الصهيوني. ونظراً إلى حساسية القصة واحتياج المسلسل لعدة تصاريح من جهات حسّاسة، تأخّر تنفيذه. وأثناء الانتظار، تغيّرت شركة الإنتاج والمخرج، ولم يستمرّ إلا محمد فؤاد مع إصرار على التعاقد مع نجمة لبنانية للقيام بالبطولة أمامه.

المسلسل من إنتاج وتأليف الفنان تامر عبد المنعم. وقد أسندت مهمّة إخراجه لياسر زايد. ومن المقرّر عرضه في موسم رمضان المقبل، ورشّحت له منذ عامين النجمة نسرين طافش، التي اعتذرت، فيما لم ينضمّ إلى فريق العمل إلا الفنان الكبير حسن يوسف والممثلة القديرة لبنى عبد العزيز، في وقت لا يزال البحث جارياً عن نجمة لبنانية تقبل القيام بدور جاسوسة.

المهمة نفسها يتولّى تدبيرها المخرج وائل عبدالله، بالتعاون مع النجم الكبير كريم عبد العزيز والفنان شريف منير، إذ يتمّ البحث عن فنانة لبنانية تقبل تقديم دور عميلة بجهاز الموساد، تعمل على تجنيد كريم عبدالعزيز في الجهاز، بعد أن تتعرّف إليه وتوهمه بأنّها كانت تعيش خارج مصر، إلى أن يكتشف حقيقتها في نهاية أحداث المسلسل، الذي لا يحمل اسماً حتى اللحظة، وأحداثه مقتبسة بالكامل من ملفّات المخابرات العامة المصرية، والسيناريو والحوار الخاصّ به يعود إلى وليد يوسف. وتشارك في البطولة الفنانة منّة فضالي.

أشهر ممثلة قدّمت دور الجاسوسة بالدراما المصرية كانت الفنانة مشيرة إسماعيل في مسلسل "دموع في عيون وقحة"، أمام الزعيم عادل إمام والنجمة تيسير فهمي في ملحمة رأفت الهجان مع النجم محمود عبد العزيز.. ترى من النجمة اللبنانية التي ستتفوق عليهنّ في موسم دراما رمضان 2017؟

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