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فيديو.. السيسي: مصر استقلبت 5 ملايين لاجئ.. ونعمل على توفير حياة كريمة لهم

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فيديو.. السيسي: مصر استقلبت 5 ملايين لاجئ.. ونعمل على توفير حياة كريمة لهم فيديو.. السيسي: مصر استقلبت 5 ملايين لاجئ.. ونعمل على توفير حياة كريمة لهم

الرئيس عبدالفتاح – أرشيفية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وضعت تطوير تشريعات اللاجئين في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن مصر عززت التوعية بمخاطر الهجرة الغيرشرعية، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة غلق الحدود وأهمية حماية حقوق المهاجرين.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة الخاصة باللاجئين، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن مصر تحملت أعباء استقبال عدد ضخم من اللاجئين، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت 5 ملايين لاجئ مابين مسجلين أو غير مسجلين من مختلف الجنسيات.

وأشار الرئيس السيسي أن مصر تعمل على توفير حياة كريمة للاجئين دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ أيوء، مؤكدًا أنهم يتمتعون بالخدمات في العديد من القطاعات أسوة بالمصريين.

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