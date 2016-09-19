50 مليون يورو مساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم المرأة وتحسين الصرف الصحي

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات لتنمية المشروعات في مصر، وتستهدف هذه الحزمة دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني، من أجل تحسين معيشة الشعب المصري، مستهدفًا بذلك على وجه الخصوص حقوق المرأة وإدارة مواردالمياه، ويعد هذا التمويل هو الجزء الأول من حزمة المساعدات الثنائية المتوقع تقديمها لمصر.

وتتكون حزمة المساعدات التي أقرت مؤخرًا من برنامجين، أولهما بعنوان تطوير حقوق المرأة في مصر بقيمة 10 مليون يورو، حيث سيدعم هذا البرنامج المجهودات المبذولة نحو وقف ختان الإناث، بالإضافة إلى ذلك، فهو يستهدف أيضًا دعم نفاذ النساء للعدالة والتمكين القانوني من خلال مد مظلة مكاتب المساعدات القانونية بمحاكم الأسرة ومكاتب دعم المرأة في المحاكم الابتدائية.

ويقع البرنامج الآخر تحت عنوان “برنامج الصرف الوطني”، بقيمة 40 مليون يورو، وسيساهم هذا البرنامج في زيادة إنتاج مصر الزراعي من خلال توفير البنية التحتية المناسبة للصرف الصحي، وتعزيز قدرات الأطراف المختلفة لإعادة إصلاح شبكات الصرف الجوفية ومدها، كما سيساهم أيضًا في دعم منهج مستدام ومتكامل لإدارة موارد المياه.

ويواصل هذان البرنامجان التركيز على المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني، كما يتماشيان أيضًا مع القطاعات الثلاثة الأساسية لمحور المساعدات الأوروبية، طبقًا لإطار الدعم الموحد لمصر للفترة 2014-2016.