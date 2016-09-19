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روسيا والصين تجريان مناورات رماية المدفعية في إطار التعاون العسكري المشترك

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روسيا والصين تجريان مناورات رماية المدفعية في إطار التعاون العسكري المشترك روسيا والصين تجريان مناورات رماية المدفعية في إطار التعاون العسكري المشترك

أرشيفية

أجرت السفن الحربية الروسية والصينية – في إطار مناورات “التعاون العسكري 2016” – رماية المدفعية بالذخائر الحية على أهداف بحرية وجوية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” اليوم الإثنين عن المتحدث باسم القيادة المشتركة للمناورات الروسية الصينية المقدم البحري فلاديمير ماتفييف قوله “إن المناورات شهدت استخدام القنابل تحت المائية ورماية المدفعية على الأهداف البحرية والجوية”.

وأضاف ماتفييف أن أطقم السفن دمرت جميع الأهداف البحرية وتحت المائية المحددة لها، بما فيها غواصة وسفينة حربيتين للعدو الافتراضي.

وتضم مجموعة السفن الحربية الروسية التي وصلت إلى ميناء تشانجيانج الصيني سفينتي الإنزال الكبيرتين “الأميرال تريبوتس” و”الأميرال فينوجرادوف”، وسفينة الإنزال “بيريسفيت”، والقاطرة البحرية “ألاتاو” وناقلة الوقود “بيتشينجا”.

ويشارك في المناورات من كلا الجانبين 18 سفينة حربية، بما فيها المدمرتان الصينيتان “هوانجو” و”جان جو” وسفن الحراسة الصينية “سانيا” و”هوانشان” و”دازينج” ، فضلا عن 20 طائرة ومروحية و250 فردا من مشاة البحرية و12 عربة قتالية وبرمائية.

يذكر أن أول مناورة بحرية روسية صينية بعنوان “التعاون العسكري” أجريت في أبريل عام 2012 في البحر الأصفر بالقرب من مدينة تشينجداو في محافظة شاندونج بمشاركة 25 سفينة حربية و 13 طائرة و9 مروحيات.

أ.ش.أ

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